24-летняя Эллисон Паркер взорвала Сеть. Ясно, почему

Знакомьтесь, перед вам 24-летняя Эллисон Паркер (Allison Parker)
. Эллисон обладательница 6-ого размера груди.
И аппетитной попки.
Ей не составляет труда обнажиться на улице.
Или раздеться, сидя перед веб-камерой.
Но при этом она держится в рамках приличия, никогда не обнажая самые главные части тела. Если вам так же, как и редакторам zvezdi.ru, такие красотки импонируют - продолжить просмотр фотографий можно тут...
Источник фото:
instagram.com/allison.parker22
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Количество просмотров: 7 579
Автор: Mysha
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