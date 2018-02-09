Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери

Девушка не только снимала свои роскошные формы, но и проводила много времени в спортзале, благодаря чему её тело выглядело подтянуто и эффектно.
Ану стали замечать агенства и приглашать для рекламы купальников и платьев.
В итоге на данный момент за Инстаграмом Аны Чери следит 11.7 млн человек.
Стоит отметить, что Ана счастлива в браке с Беном Морлендом, отношения с которым Чери начала строить в 2012 году.
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