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Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери

Вчера, 23:49
Эта невероятная красотка начала свой пусть еще в далёком 2012 году, когда впервые разместила снимок своего тела в Инстаграм.

Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери
Тогда юная американка Ана Чери (Ana Cheri) решила начать "свой путь" вот с этого снимка.

Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери


Девушка не только снимала свои роскошные формы, но и проводила много времени в спортзале, благодаря чему её тело выглядело подтянуто и эффектно.

Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери


Ану стали замечать агенства и приглашать для рекламы купальников и платьев.

Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери


В итоге на данный момент за Инстаграмом Аны Чери следит 11.7 млн человек.

Стоит отметить, что Ана счастлива в браке с Беном Морлендом, отношения с которым Чери начала строить в 2012 году.

Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери


Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери


Если вам так же, как и редакторам zvezdi.ru нравятся подобные формы, можете продолжить просмотр фотоархива тут...

Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери


Осторожно, очень горячо: восхитительные формы Аны Чери

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Ключевые слова: Ана Чери, девушки с большой грудью

Количество просмотров: 286
Автор: Mysha

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