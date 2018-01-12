От сексуального тела Софии Рейсинг в бикини сложно отвести взгляд

Брюнетка Софии Рейсинг (Sofia Resing) родилась в Бразилии, но прославилась после того, как её заметили в Америке.
Девушку охотно приглашали на съемки различных пляжных фотосессий, рекламу купальников и выход на подиум.
София стала настоящей звездой и эталоном сексуальности.
Один взгляд на её фигуру объясняет популярность девушки.
Тело, конечно, шикарное, но уж слишком стройное... хотя красивое. Не могу определиться. Как вам фигура Софии Рейсинг в бикини?
Автор: Mysha
Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.
Поделись с друзьями: