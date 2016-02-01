Анастасия Малышева родилась 7 апреля в городе Челябинске, где впервые увидела тверк, полюбила его и теперь готова учить этому танцу других.
Своим местом работы указывает школу танцев Studi-on, а себя называет TWERK girl.
А её инстаграм переполнен видеофрагментами зажигательных выступлений.
Ключевые слова: Dance malyshka
, Анастасия Малышева
, Звезда инстаграма
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Автор: Lili
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