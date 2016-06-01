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Natali Abashkina - brunetteingrapes

Наталья Абашкина

Вчера, 19:58
Наталья Абашкина – модель, полуголая звезда инстаграм.

Natali Abashkina - brunetteingrapes
Наталья Абашкина родилась 27 ноября 1996 года в Москве, где окончила школу и решила совмещать дальнейшую учебу с работой моделью.

Natali Abashkina - brunetteingrapes


Очень любит ласкать свою пышную грудь и снимать на видео еще более пышную попу.



Главным в жизни считает семью и детей, а в разделе личной информации указывает себя, как "полуголую звезду инстаграм".

Natali Abashkina - brunetteingrapes


И судя по её микроблогу, это звание полностью оправдывает.

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Ключевые слова: Natali Abashkina, Наталья Абашкина, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 12 909
Автор: Lili

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