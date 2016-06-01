Natali Abashkina - brunetteingrapes

Наталья Абашкина родилась 27 ноября 1996 года в Москве, где окончила школу и решила совмещать дальнейшую учебу с работой моделью.Очень любит ласкать свою пышную грудь и снимать на видео еще более пышную попу.Главным в жизни считает семью и детей, а в разделе личной информации указывает себя, как "полуголую звезду инстаграм".И судя по её микроблогу, это звание полностью оправдывает.