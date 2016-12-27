Девушка часто путешествует и снимается в эротических фотосессиях в Москва Сити.
Признается, что: "Девочки, покаяться никогда не поздно, а согрешить можно и опоздать!" (орфография автора сохранена).
В декабре 2016 года Лана впервые попробовала себя в кино, в съемках так же принял участие победитель 2-ого сезона шоу "Танцы" Макс Нестерович.
О своем имени девушка говорит так:
"Лана это сокращенно от моего родного имени, а фамилия была изменена в соцсетях в то время когда много не нужных людей находили меня по моей родной ..."
В социальных сетях Эндерс (ask.fm/Lana_Enders/answers/117098816804, drive2.ru/users/lana-enders, instagram.com/lana_enders, vk.com/lanaenders) можно найти много красивых снимков:
Или вы можете посмотреть их ниже в Инстаграм Ланы Эндерс: