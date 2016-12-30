Galina Dub

Галина Дубченко родилась 1 июля, а своим родным городом считает Санкт Петербург, правда при этом отмечает День независимости Украины.
Своим местом работы называет агентство MAVRIN™ models. Ценит в людях доброту и честность. Резко отрицательно относится к курению, а вот против алкоголя ничего не имеет.
Галина дружит с Вики Одинцовой и её инстаграм на 95% состоит из фотографий в нижнем белье.
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, Галина Дубененко
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Автор: Lili
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