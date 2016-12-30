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Galina Dub

Галина Дубененко

Сегодня, 15:50
Галина Дубененко - модель и подруга Вики Одинцовой.

Galina Dub
Галина Дубченко родилась 1 июля, а своим родным городом считает Санкт Петербург, правда при этом отмечает День независимости Украины.

Galina Dub


Своим местом работы называет агентство MAVRIN™ models. Ценит в людях доброту и честность. Резко отрицательно относится к курению, а вот против алкоголя ничего не имеет.

Galina Dub


Галина дружит с Вики Одинцовой и её инстаграм на 95% состоит из фотографий в нижнем белье.

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Ключевые слова: Galina Dub, Галина Дубененко, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 4 576
Автор: Lili

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