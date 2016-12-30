Юлия Баландина родилась 25 мая 1995 года. Не исключено, что произошло это в Екатеринбурге, а позже девушка перебралась в Москву, поскольку именно этот город она указывает, как нынешнее место проживания в социальных сетях.
О своем месте работы и роде деятельности девушка умалчивает,
но судя по большому количеству профессиональных фото, она близка к модельному бизнесу.
Что до её инстаграма, то она имеет все шансы стать его «звездой», а любители «лесбийских забав» найдут здесь для себя много интересного.
Ключевые слова: Yuliya BB
, Юлия Баландина
, Звезда инстаграма
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Автор: Lili
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