Юлия Баландина родилась 25 мая 1995 года. Не исключено, что произошло это в Екатеринбурге, а позже девушка перебралась в Москву, поскольку именно этот город она указывает, как нынешнее место проживания в социальных сетях.О своем месте работы и роде деятельности девушка умалчивает,но судя по большому количеству профессиональных фото, она близка к модельному бизнесу.Что до её инстаграма, то она имеет все шансы стать его «звездой», а любители «лесбийских забав» найдут здесь для себя много интересного.