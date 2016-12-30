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Yuliya BB

Юлия Баландина

Сегодня, 16:16
Юлия Баландина – красивая девушка без определенного рода деятельности.

Yuliya BB
Юлия Баландина родилась 25 мая 1995 года. Не исключено, что произошло это в Екатеринбурге, а позже девушка перебралась в Москву, поскольку именно этот город она указывает, как нынешнее место проживания в социальных сетях.

Yuliya BB


О своем месте работы и роде деятельности девушка умалчивает,

Yuliya BB


но судя по большому количеству профессиональных фото, она близка к модельному бизнесу.

Yuliya BB


Что до её инстаграма, то она имеет все шансы стать его «звездой», а любители «лесбийских забав» найдут здесь для себя много интересного.

← Galina Dub Marta Mayer bmw →

Ключевые слова: Yuliya BB, Юлия Баландина, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 14 118
Автор: Lili

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