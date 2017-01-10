Николь родом из Белоруссии, но при этом считает себя родственницей американской теледивы армянского происхождения Ким Кардашьян.
Опубликовав фотографию своей роскошной попы, Ника гордо подписала, что теперь «в семье Кардашьян пополнение» и можно признать, что её попа ничуть не хуже.
Николь очень эффектная девушка и наблюдать за публикациями в её инстаграм весьма занятно, что и подтверждается десятками тысяч её подписчиков.
Ключевые слова: Nicole Ross
, Ника Колосова
, Звезда инстаграма
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Автор: Lili
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