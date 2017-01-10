Nicole Ross

Николь родом из Белоруссии, но при этом считает себя родственницей американской теледивы армянского происхождения Ким Кардашьян.Опубликовав фотографию своей роскошной попы, Ника гордо подписала, что теперь «в семье Кардашьян пополнение» и можно признать, что её попа ничуть не хуже.Николь очень эффектная девушка и наблюдать за публикациями в её инстаграм весьма занятно, что и подтверждается десятками тысяч её подписчиков.