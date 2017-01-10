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Nicole Ross

Ника Колосова

10.01.17 / 18:57
Ника Колосова – модель.

Nicole Ross
Николь родом из Белоруссии, но при этом считает себя родственницей американской теледивы армянского происхождения Ким Кардашьян.

Nicole Ross


Опубликовав фотографию своей роскошной попы, Ника гордо подписала, что теперь «в семье Кардашьян пополнение» и можно признать, что её попа ничуть не хуже.

Nicole Ross


Николь очень эффектная девушка и наблюдать за публикациями в её инстаграм весьма занятно, что и подтверждается десятками тысяч её подписчиков.



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Ключевые слова: Nicole Ross, Ника Колосова, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 13 104
Автор: Lili

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