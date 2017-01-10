Наташа Коврыга родилась 12 июля 1992 года и вполне могла претендовать на звание «Самая красивая девушка в Балашихе».О своем образовании девушка в соцсетях не рассказывает, но сообщает, что имеет отношение к компании, которая работает «на стыке виртуальной реальности».Инстаграм Наташи, кроме обилия фотографий категории 18+, примечателен тем, что для него она взяла весьма стрнный ник Vse Poluchitsa.