Наташа Коврыга родилась 12 июля 1992 года и вполне могла претендовать на звание «Самая красивая девушка в Балашихе».
О своем образовании девушка в соцсетях не рассказывает, но сообщает, что имеет отношение к компании, которая работает «на стыке виртуальной реальности».
Инстаграм Наташи, кроме обилия фотографий категории 18+, примечателен тем, что для него она взяла весьма стрнный ник Vse Poluchitsa.
Ключевые слова: Vse Poluchitsa
, Наташа Коврыга
, Звезда инстаграма
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Автор: Lili
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