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Karina Pasekhnik

Карина Пасечник

Вчера, 19:46
Карина Пасечник – восходящая звезда инстаграма.

Karina Pasekhnik
Кто такая Карина Пасечник – неизвестно, но не так давно она завела страничку в инстаграм и имеет все шансы стать там весьма популярной.

Karina Pasekhnik


Карина девушка весьма категоричная и не признает полутонов. От того свою страничку украсила резким изречением: «Одни скажут - неудачник. Другие скажут - гений. Вы такие. Мы другие. Вот и всё. Идите нахуй».

Karina Pasekhnik


В её микроблоге, практически нет фотографий в верхней одежде. И разместив, подобное фото, она сам удивилась, подписав его – Редкое фото, я и одежда.


← В Париже состоялась премьера нового ф...

Ключевые слова: Karina Pasekhnik, Карина Пасечник, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 19 331
Автор: Lili

Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.

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