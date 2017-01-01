Karina Pasekhnik

Кто такая Карина Пасечник – неизвестно, но не так давно она завела страничку в инстаграм и имеет все шансы стать там весьма популярной.Карина девушка весьма категоричная и не признает полутонов. От того свою страничку украсила резким изречением: «Одни скажут - неудачник. Другие скажут - гений. Вы такие. Мы другие. Вот и всё. Идите нахуй».В её микроблоге, практически нет фотографий в верхней одежде. И разместив, подобное фото, она сам удивилась, подписав его – Редкое фото, я и одежда.