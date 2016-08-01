Найти какую-то информацию об этой милой блондинке, которая позиционирует себя, как EROTICE TOP MODEL, оказалось проблематично.Но мы знаем, что она, по собственному заверению MADE IN RUSSIA и работает в агентстве ART OF DANI STUDIO.Инстаграм Кати, переполнен её обнаженными и полуобнаженными фотографиями, а значит популярность в сети ей обеспечена.