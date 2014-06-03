Дарья Самойлова родилась 10 декабря 1994 года и, хотя своим городом указывает Москву, образование она получала в Новокузнецке.
Особо девушка гордится своей попой, поскольку именно её изображения преобладают в микроблоге Даши.
Ну, а в целом, инстаграм Дарьи представляет собой весьма занятноую подборку её успехов на поприще модели.
Ключевые слова: Miss Samoylove
, Дарья Самойлова
, Звезда инстаграма
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Автор: Lili
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