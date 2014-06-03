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Miss Samoylove

Дарья Самойлова

Вчера, 19:42
Дарья Самойлова – модель.

Miss Samoylove
Дарья Самойлова родилась 10 декабря 1994 года и, хотя своим городом указывает Москву, образование она получала в Новокузнецке.

Miss Samoylove


Особо девушка гордится своей попой, поскольку именно её изображения преобладают в микроблоге Даши.

Miss Samoylove


Ну, а в целом, инстаграм Дарьи представляет собой весьма занятноую подборку её успехов на поприще модели.

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Ключевые слова: Miss Samoylove, Дарья Самойлова, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 14 586
Автор: Lili

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