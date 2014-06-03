Miss Samoylove

Дарья Самойлова родилась 10 декабря 1994 года и, хотя своим городом указывает Москву, образование она получала в Новокузнецке.Особо девушка гордится своей попой, поскольку именно её изображения преобладают в микроблоге Даши.Ну, а в целом, инстаграм Дарьи представляет собой весьма занятноую подборку её успехов на поприще модели.