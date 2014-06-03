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Valenti Vi

Валентина Аведкина

Вчера, 20:14
Валентина Аведкина - модель.

Valenti Vi


Отказавшись от не очень благозвучного сочетания Валентина Аведкина, девушка взяла себе более выигрышное, на её взгляд, имя Valenti Vitel, а сокращенно Valenti Vi.

Valenti Vi


Её микроблог мало чем отличается от микроблога, похожих на неё моделей, но она, бесспорно, девушка красивая и заслуживает внимания.

Valenti Vi


Проходных фото в её инстагарам не так много, так что просмотр будет увлекательным.


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Ключевые слова: Valenti Vi, Валентина Аведкина, Звезда инстаграма

Количество просмотров: 30 784
Автор: Lili

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