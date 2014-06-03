Отказавшись от не очень благозвучного сочетания Валентина Аведкина, девушка взяла себе более выигрышное, на её взгляд, имя Valenti Vitel, а сокращенно Valenti Vi.Её микроблог мало чем отличается от микроблога, похожих на неё моделей, но она, бесспорно, девушка красивая и заслуживает внимания.Проходных фото в её инстагарам не так много, так что просмотр будет увлекательным.