Отказавшись от не очень благозвучного сочетания Валентина Аведкина, девушка взяла себе более выигрышное, на её взгляд, имя Valenti Vitel, а сокращенно Valenti Vi.
Её микроблог мало чем отличается от микроблога, похожих на неё моделей, но она, бесспорно, девушка красивая и заслуживает внимания.
Проходных фото в её инстагарам не так много, так что просмотр будет увлекательным.
Ключевые слова: Valenti Vi
, Валентина Аведкина
, Звезда инстаграма
Количество просмотров: 30 784
Автор: Lili
Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.
Поделись с друзьями: