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Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа

Сегодня, 16:29
Певицу Алсу в последнее время постоянно упрекали в чрезмерном злоупотреблении фотошопом.

Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа
Фолловеры были недовольны тем фактом, что артистка, по их мнению, постоянно ретуширует снимки из-за чего совсем нельзя понять, как же выглядит Алсу в свои 34 года.

Неожиданно артистка появилась на красной дорожке мероприятия, которое было посвящено открытию нового сезона Comedy Club.

Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа


Алсу с удовольствием позировала перед камерой, демонстрируя белые зубы, загорелую кожу и эффектную улыбку.

Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа

Стоит отметить, что следов от каких-либо пластических операций, о которых так много писали "жёлтые" СМИ, видно не было.

Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа


Кстати этот вечер был один из тех, когда журналисты могли сделать снимки Алсу в компании её мужа Яна Абрамова, который является нечастым гостем звездной тусовки.

Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа

← Модель Натали Соболева стала «девушко...

Ключевые слова: Алсу

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа Певицу Алсу в последнее время постоянно упрекали в чрезмерном злоупотреблении фотошопом.
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