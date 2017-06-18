Наконец удалось выяснить, как выглядит Алсу без фотошопа

Фолловеры были недовольны тем фактом, что артистка, по их мнению, постоянно ретуширует снимки из-за чего совсем нельзя понять, как же выглядит Алсу в свои 34 года.Неожиданно артистка появилась на красной дорожке мероприятия, которое было посвящено открытию нового сезона Comedy Club.Алсу с удовольствием позировала перед камерой, демонстрируя белые зубы, загорелую кожу и эффектную улыбку.Стоит отметить, что следов от каких-либо пластических операций, о которых так много писали "жёлтые" СМИ, видно не было.Кстати этот вечер был один из тех, когда журналисты могли сделать снимки Алсу в компании её мужа Яна Абрамова, который является нечастым гостем звездной тусовки.