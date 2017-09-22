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Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики

Сегодня, 13:28
В Сети вот уже несколько дней активно обсуждают снимок знаменитого теледоктора Елены Малышевой.

Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики
В микроблоге Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Слуцкой появилась фотография, на которой вместе с ней запечатлена Малышева. Но подписчики удивились тому, насколько неестественным выглядит лицо 56-летней Елены, напоминая резиновую маску.

Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики


Поклонники сразу же выдвинули мнение, что Малышева прибегла к услугам пластического хирурга, и видимо результат не оправдал надежд. В итоге ее засыпали нелестными комментариями.

← Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знае...

Ключевые слова: Елена Малышева, Ирина Слуцкая

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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