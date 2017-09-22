Поклонники сразу же выдвинули мнение, что Малышева прибегла к услугам пластического хирурга, и видимо результат не оправдал надежд. В итоге ее засыпали нелестными комментариями.
Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики
Сегодня, 13:28
В Сети вот уже несколько дней активно обсуждают снимок знаменитого теледоктора Елены Малышевой.
В микроблоге Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Слуцкой появилась фотография, на которой вместе с ней запечатлена Малышева. Но подписчики удивились тому, насколько неестественным выглядит лицо 56-летней Елены, напоминая резиновую маску.
Поклонники сразу же выдвинули мнение, что Малышева прибегла к услугам пластического хирурга, и видимо результат не оправдал надежд. В итоге ее засыпали нелестными комментариями.
Поклонники сразу же выдвинули мнение, что Малышева прибегла к услугам пластического хирурга, и видимо результат не оправдал надежд. В итоге ее засыпали нелестными комментариями.
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Ключевые слова: Елена Малышева, Ирина Слуцкая
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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