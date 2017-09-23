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Айза Анозина призналась, что больше не собирается ложить под нож пластического хирурга

Сегодня, 17:42
Светская львица Айза Анохина не раз становилась пациенткой пластических хирургов в желании добиться идеальной внешности.

Айза Анозина призналась, что больше не собирается ложить под нож пластического хирурга
Некоторое время назад женщина решилась на липосакцию живота и рук и осталась довольна результатами. На днях Айза призналась, что на данный момент внешность ее полностью устраивает, и пока она не собирается прибегать к услугам пластических хирургов.

Айза Анозина призналась, что больше не собирается ложить под нож пластического хирурга


«На Бали, где я сейчас живу, пришло полное переосмысление. Я поняла, что больше мне все эти пластические операции не нужны. Я могу просто заниматься спортом, купаться, загорать, гулять, есть – наслаждаться жизнью. Все, с пластикой покончено раз и навсегда. Где гарантии, что я не передумаю? Муж меня опять очень поддержал: сказал, что если я еще раз себе что-то куда-то закачаю, то он меня убьет», – поделилась Анохина.

По словам Айзы, ей очень повезло с мужем, серфером Дмитрием Анохиным, который считает ее идеальной и любит ее искренне.

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Ключевые слова: Айза Анохина

Количество просмотров: 325
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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