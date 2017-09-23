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Саша Савельева поведала фанатам о том, как поддерживать красоту

Сегодня, 18:48
Известная певица и участница группы "Фабрика" Саша Савельева в свои 33 года отличается таким внешним видом, которой позавидуют многие молодые девушки.

Саша Савельева поведала фанатам о том, как поддерживать красоту
Саша за годы музыкальной карьеры как будто бы и не изменилась. Недавно она решила поделиться своими секретами красоты.

«Если предстоят съемки, то никакого макияжа — только сыворотка и база. Если же это встреча либо свои дела, то, как правило, использую тушь для ресниц, карандаш для глаз, лёгкие румяна, нейтральную помаду или блеск для губ. Либо просто бальзам для губ. Но косметичку всегда беру с собой на случай внезапного концерта или съёмки. В ней лежат тон, помада, карандаш для глаз или подводка и румяна.

Саша Савельева поведала фанатам о том, как поддерживать красоту


Никакого дополнительного ухода перед мероприятием я не делаю, просто наношу макияж, который подойдет для вечеринки или соответствует моему настрою. И всегда беру с собой хорошее настроение — этого вполне достаточно, чтобы хорошо выглядеть», - сообщила Савельева.

Напомним, что Саша стала известной после участия в первом сезоне знаменитого проекта "Фабрика звезд", где и образовалась группа "Фабрика".

← Беременная Рита Дакота восхищает появ...

Ключевые слова: Саша Савельева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Саша Савельева поведала фанатам о том, как поддерживать красоту Известная певица и участница группы "Фабрика" Саша Савельева в свои 33 года отличается таким внешним видом, которой позавидуют многие молодые девушки.
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