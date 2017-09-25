На жену Джигана обрушились с критикой за любовь к пластике

Многодетная мама славится своей любовью к пластическим операциям, и недавно женщина призналась, что хочет сделать липофиллинг, операцию по увеличению ягодиц. Это сообщение вызвало негатив со стороны некоторых подписчиков, и Оксана поспешила им ответить.«Да, грудь тоже сделанная у меня и это в миллиард раз лучше, чем все растянутое и обвисшее после родов. Каждая нормальная девушка/женщина хочет становиться лучше, красивее, сексуальнее и это абсолютно здоровое нормальное желание. Каким путем достичь комфортного для себя состояния - решать только нам самим.Бывают проблемы, которые не исправишь тренировками, хоть до потери сознания тренируйся каждый день... и я уверена, что 90% девушек при наличии денег с удовольствием исправили бы хирургическим путем тот или иной «парющий» их недостаток!» — сообщила Самойлова.Не зря же говорят, что те, кто прибегают к пластической операции один раз, становятся практически зависимы ими, видимо, Оксана относится к этому числу женщин.