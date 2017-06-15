Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса

Изначально папарацци сделали снимки Эмбер в аэропорту LAX в компании незнакомца. Бородатый мужчина никак не хотел отпускать красотку.А когда Эмбер повернулась лицом к камере и направилась на посадку, папарацци увидели, что у актрисы явные проблемы с нижней частью лица.Не было ни секунды, когда лицо Хёрд находилось в состоянии покоя.Она как будто трогала языком зубы или что-то жевала.По моим ощущениям, Эмбер как раз отбелила зубы и они неприятно "отщёлкивали" после казалось бы безболезненной процедуры (кто делал, тот может понять).Проходя мимо папарацци, Эмбер попыталась надвинуть шляпу.Но и тут её мимика выдала себя.А как вы считаете, что могло произойти с лицом актрисы?