Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса

А когда Эмбер повернулась лицом к камере и направилась на посадку, папарацци увидели, что у актрисы явные проблемы с нижней частью лица.
Не было ни секунды, когда лицо Хёрд находилось в состоянии покоя.
Она как будто трогала языком зубы или что-то жевала.
По моим ощущениям, Эмбер как раз отбелила зубы и они неприятно "отщёлкивали" после казалось бы безболезненной процедуры (кто делал, тот может понять).
Проходя мимо папарацци, Эмбер попыталась надвинуть шляпу.
Но и тут её мимика выдала себя.
А как вы считаете, что могло произойти с лицом актрисы?