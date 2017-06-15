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Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса

Сегодня, 16:48
31-летняя Эмбер Херд удивила своим видом фотографов.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса
Изначально папарацци сделали снимки Эмбер в аэропорту LAX в компании незнакомца. Бородатый мужчина никак не хотел отпускать красотку.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


А когда Эмбер повернулась лицом к камере и направилась на посадку, папарацци увидели, что у актрисы явные проблемы с нижней частью лица.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Не было ни секунды, когда лицо Хёрд находилось в состоянии покоя.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Она как будто трогала языком зубы или что-то жевала.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


По моим ощущениям, Эмбер как раз отбелила зубы и они неприятно "отщёлкивали" после казалось бы безболезненной процедуры (кто делал, тот может понять).

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Проходя мимо папарацци, Эмбер попыталась надвинуть шляпу.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Но и тут её мимика выдала себя.

Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса


А как вы считаете, что могло произойти с лицом актрисы?

← Юлия Меньшова не может согласиться со ...

Ключевые слова: Эмбер Херд

Количество просмотров: 2 548
Автор: Mysha

Автор фото: hawtcelebs.com

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Лицо Эмбер Херд исказила жуткая гримаса 31-летняя Эмбер Херд удивила своим видом фотографов.
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