Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту

И к дню рождения подготовила ему неординарный подарок: календарь в сексуальных купальниках и нарядах, с призывами, обращенными лично к Президенту, как к мужчине, обладающему сильной сексуальной энергетикой и мужской харизмой.Так, например, апрель, девушка представила в кимоно на голое тело, олицетворяя любимый вид спорта нашего президента и с лозунгом:"У меня 9 дан, догоняй!";Май - абсолютно голая Натали только с шарфом сборной России и футбольным мячом - образ Чемпионата мира 2018. "Люблю подкаты больше ,чем секс, а ты?";Сентябрь - в балетной пачке и с голой грудью: "Моя растяжка лучше !"И конечно же, лозунг "Крым уже три года как наш, Володя, а я тону в глубине твоих серых глаз!" - уже обращение не как в президенту, а как к мужчине.Календарь нельзя купить в супермаркетах или в киосках прессы, он выпущен в единственном экземпляре специально для именинника, в нем указаны личные данные для продолжения знакомства."Очень хочу вручить его лично адресату, ведь как еще знакомиться такому занятому человеку. Ни для кого не секрет, что наш президент разведен и в официальном браке не состоит. Кто, если не я?"- так самоуверенная девушка комментирует свою инициативу.Ниже остальные страницы календаря, они не менее сексуальны.ЯнварьФевральМартИюньИюльАвгустОктябрьНоябрьДекабрьНапомним, что Натали Соболева - закончила Рязанский Педагогический университет, факультет Международных отношений. Имеет степень MBA - антикризисный менеджмент.Победительница и финалистка различных международных конкурсов красоты. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»Президент регионального отделения федерации профессионального боксаПрезидент регионального отделения федерации смешанных единоборствХобби: верховая езда , фитнес-тренировки, читать, путешествовать, фотографироваться.Ну чем не первая леди ?