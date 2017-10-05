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Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту

Сегодня, 01:01
В то время, как вся страна следит за политическим курсом и внутренней политикой Президента России, критикует или одобряет его действия, россиянка Натали Соболева - девушка из Рязани, видит в нем не политика, а мужчину мечты.

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту
И к дню рождения подготовила ему неординарный подарок: календарь в сексуальных купальниках и нарядах, с призывами, обращенными лично к Президенту, как к мужчине, обладающему сильной сексуальной энергетикой и мужской харизмой.

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Так, например, апрель, девушка представила в кимоно на голое тело, олицетворяя любимый вид спорта нашего президента и с лозунгом:

"У меня 9 дан, догоняй!";

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Май - абсолютно голая Натали только с шарфом сборной России и футбольным мячом - образ Чемпионата мира 2018. "Люблю подкаты больше ,чем секс, а ты?";

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Сентябрь - в балетной пачке и с голой грудью: "Моя растяжка лучше !"

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


И конечно же, лозунг "Крым уже три года как наш, Володя, а я тону в глубине твоих серых глаз!" - уже обращение не как в президенту, а как к мужчине.

Календарь нельзя купить в супермаркетах или в киосках прессы, он выпущен в единственном экземпляре специально для именинника, в нем указаны личные данные для продолжения знакомства.

"Очень хочу вручить его лично адресату, ведь как еще знакомиться такому занятому человеку. Ни для кого не секрет, что наш президент разведен и в официальном браке не состоит. Кто, если не я?"- так самоуверенная девушка комментирует свою инициативу.

Ниже остальные страницы календаря, они не менее сексуальны.

Январь

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Февраль

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Март

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Июнь

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Июль

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Август

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Октябрь

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Ноябрь

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Декабрь

Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту


Напомним, что Натали Соболева - закончила Рязанский Педагогический университет, факультет Международных отношений. Имеет степень MBA - антикризисный менеджмент.

Победительница и финалистка различных международных конкурсов красоты. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:

Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»
Президент регионального отделения федерации профессионального бокса
Президент регионального отделения федерации смешанных единоборств

Хобби: верховая езда , фитнес-тренировки, читать, путешествовать, фотографироваться.

Ну чем не первая леди ?

← Сати Казанова вышла замуж

Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 1 742
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба Натали Соболевой

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Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту В то время, как вся страна следит за политическим курсом и внутренней политикой Президента России, критикует или одобряет его действия, россиянка Натали Соболева - девушка из Рязани, видит в нем не политика, а мужчину мечты.
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