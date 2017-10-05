Красотка Натали Соболева сделала откровенное предложение президенту

Так, например, апрель, девушка представила в кимоно на голое тело, олицетворяя любимый вид спорта нашего президента и с лозунгом:
"У меня 9 дан, догоняй!";
Май - абсолютно голая Натали только с шарфом сборной России и футбольным мячом - образ Чемпионата мира 2018. "Люблю подкаты больше ,чем секс, а ты?";
Сентябрь - в балетной пачке и с голой грудью: "Моя растяжка лучше !"
И конечно же, лозунг "Крым уже три года как наш, Володя, а я тону в глубине твоих серых глаз!" - уже обращение не как в президенту, а как к мужчине.
Календарь нельзя купить в супермаркетах или в киосках прессы, он выпущен в единственном экземпляре специально для именинника, в нем указаны личные данные для продолжения знакомства.
"Очень хочу вручить его лично адресату, ведь как еще знакомиться такому занятому человеку. Ни для кого не секрет, что наш президент разведен и в официальном браке не состоит. Кто, если не я?"- так самоуверенная девушка комментирует свою инициативу.
Ниже остальные страницы календаря, они не менее сексуальны.
Январь
Февраль
Март
Июнь
Июль
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Напомним, что Натали Соболева - закончила Рязанский Педагогический университет, факультет Международных отношений. Имеет степень MBA - антикризисный менеджмент.
Победительница и финалистка различных международных конкурсов красоты. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:
Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»
Президент регионального отделения федерации профессионального бокса
Президент регионального отделения федерации смешанных единоборств
Хобби: верховая езда , фитнес-тренировки, читать, путешествовать, фотографироваться.
Ну чем не первая леди ?