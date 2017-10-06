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Косметика прибавляет Глюкозе несколько лет

Сегодня, 12:15
Известная певица Наташа Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, всегда поражает своих подписчиков безупречным внешним видом.

Косметика прибавляет Глюкозе несколько лет
Исполнительница практически каждый день делает укладку и макияж, ее никогда нельзя увидеть в неухоженном виде. Но недавно в Инстаграм Наташи появилось видео, в котором она показала свою естественную красоту.

Косметика прибавляет Глюкозе несколько лет


«Безумно счастлива присоединиться к проекту #MosmakeYourLife, цель которого - отразить современные тенденции в макияже и показать, как их применить в жизни. Как вы знаете, я сама очень люблю экспериментировать с макияжем», - поделилась Ионова.

Подписчики заметили, что и без косметики Глюкоза выглядит прекрасно и даже моложе своих лет.

Косметика прибавляет Глюкозе несколько лет

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Ключевые слова: Глюкоза

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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