Косметика прибавляет Глюкозе несколько лет

Исполнительница практически каждый день делает укладку и макияж, ее никогда нельзя увидеть в неухоженном виде. Но недавно в Инстаграм Наташи появилось видео, в котором она показала свою естественную красоту.«Безумно счастлива присоединиться к проекту #MosmakeYourLife, цель которого - отразить современные тенденции в макияже и показать, как их применить в жизни. Как вы знаете, я сама очень люблю экспериментировать с макияжем», - поделилась Ионова.Подписчики заметили, что и без косметики Глюкоза выглядит прекрасно и даже моложе своих лет.