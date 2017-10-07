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Лицо Кати Гордон стало заметно меняться после отказала от уколов красоты

Вчера, 23:48
В этом году известная певица, композитор и юрист Катя Гордон родила второго ребенка.

Лицо Кати Гордон стало заметно меняться после отказала от уколов красоты
Несмотря на то, что роды прошли с осложнениями, в итоге врачам удалось спасти и Катю, и ее новорожденного сына.

Недавно Гордон решилась опубликовать в Инстаграм снимок без предварительной обработки, признавшись, что отказалась от ботокса.

Лицо Кати Гордон стало заметно меняться после отказала от уколов красоты


«Я меняюсь. Скулы впали, округлостей в лице стало меньше… я давно не делаю ботокс — мне не нравится не всегда предсказуемый мимический эффект. Я не делала ничего со скулами (это мои, придется поверить), и я это не скрывала — исправляла нос (он был сломан в двух местах и по словам хирурга был похож на нос боксера по переломам. Я совсем слегка использую гиалуроновую кислоту (заполняю морщинки и подкалываю верхнюю губу), правда больше года почти толком ничего не делала. Делаю маски почти каждый день, раз в сезон пилинги и биоревитализацию», — сообщила женщина.

В итоге подписчики поддержали Катю и оставили комментарии, в которой говорили, что она нравится им любой.

Лицо Кати Гордон стало заметно меняться после отказала от уколов красоты

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Ключевые слова: Катя Гордон

Количество просмотров: 182
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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