Лицо Кати Гордон стало заметно меняться после отказала от уколов красоты

Несмотря на то, что роды прошли с осложнениями, в итоге врачам удалось спасти и Катю, и ее новорожденного сына.Недавно Гордон решилась опубликовать в Инстаграм снимок без предварительной обработки, признавшись, что отказалась от ботокса.«Я меняюсь. Скулы впали, округлостей в лице стало меньше… я давно не делаю ботокс — мне не нравится не всегда предсказуемый мимический эффект. Я не делала ничего со скулами (это мои, придется поверить), и я это не скрывала — исправляла нос (он был сломан в двух местах и по словам хирурга был похож на нос боксера по переломам. Я совсем слегка использую гиалуроновую кислоту (заполняю морщинки и подкалываю верхнюю губу), правда больше года почти толком ничего не делала. Делаю маски почти каждый день, раз в сезон пилинги и биоревитализацию», — сообщила женщина.В итоге подписчики поддержали Катю и оставили комментарии, в которой говорили, что она нравится им любой.