Алла Пугачева поделилась архивной фотографией, где выглядит гораздо хуже, чем сейчас

Примадонна решила поделиться со своими подписчиками архивным снимком, который был сделан много лет назад. На ней запечатлена Алла Борисовна вместе с подругой за ужином.«А годы летят, наши годы, как птицы летят… И ваши тоже, кстати. Радуйтесь каждому дню», — написала под фото Пугачева.Фолловеры заметили, что сейчас Алла Борисовна выглядит даже гораздо лучше, чем на данной фотографии. Они засыпали ее комплиментами, как всегда, восхитившись ее внешним видом.