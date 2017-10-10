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Диана Шурыгина собирается увеличить грудь

Сегодня, 14:38
Недавно скандально известная Диана Шурыгина сообщила о том, что собирается воспользоваться услугами пластического хирурга.

Диана Шурыгина собирается увеличить грудь
Оказалось, 18-летняя девушка не довольна своей внешностью, а именно маленькой грудью, и хочет ее увеличить. На прошлой неделе Диана вышла замуж за своего возлюбленного, видеооператора Андрея Шлягина.

Диана Шурыгина собирается увеличить грудь


Для торжества девушка выбрала свадебное платье, верх которого был украшен бусинами и вышивкой, а также имело глубокое декольте. Видимо, увидев свадебные фотографии, Диана поняла, что ей не достает большой груди, которая бы отлично смотрелась с откровенным декольте.

Диана Шурыгина собирается увеличить грудь

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Ключевые слова: Диана Шурыгина

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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