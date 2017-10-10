Диана Шурыгина собирается увеличить грудь

Оказалось, 18-летняя девушка не довольна своей внешностью, а именно маленькой грудью, и хочет ее увеличить. На прошлой неделе Диана вышла замуж за своего возлюбленного, видеооператора Андрея Шлягина.Для торжества девушка выбрала свадебное платье, верх которого был украшен бусинами и вышивкой, а также имело глубокое декольте. Видимо, увидев свадебные фотографии, Диана поняла, что ей не достает большой груди, которая бы отлично смотрелась с откровенным декольте.