Для торжества девушка выбрала свадебное платье, верх которого был украшен бусинами и вышивкой, а также имело глубокое декольте. Видимо, увидев свадебные фотографии, Диана поняла, что ей не достает большой груди, которая бы отлично смотрелась с откровенным декольте.
Диана Шурыгина собирается увеличить грудь
Сегодня, 14:38
Недавно скандально известная Диана Шурыгина сообщила о том, что собирается воспользоваться услугами пластического хирурга.
Оказалось, 18-летняя девушка не довольна своей внешностью, а именно маленькой грудью, и хочет ее увеличить. На прошлой неделе Диана вышла замуж за своего возлюбленного, видеооператора Андрея Шлягина.
Для торжества девушка выбрала свадебное платье, верх которого был украшен бусинами и вышивкой, а также имело глубокое декольте. Видимо, увидев свадебные фотографии, Диана поняла, что ей не достает большой груди, которая бы отлично смотрелась с откровенным декольте.
Для торжества девушка выбрала свадебное платье, верх которого был украшен бусинами и вышивкой, а также имело глубокое декольте. Видимо, увидев свадебные фотографии, Диана поняла, что ей не достает большой груди, которая бы отлично смотрелась с откровенным декольте.
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Ключевые слова: Диана Шурыгина
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Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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