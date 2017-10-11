Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически

Пока модницы всего мира скупают в магазинах бытовой техники фены, плойки и утюжки для создания прически, супруга футболиста Дэвида Бекхэма действует по старинке и использует самые обычные бигуди. Все знают, что они оказывают минимальное травмирующее действие на волосы, а значит, берегут их здоровье. Конечно, подобный метод отнимает больше времени, ведь локоны должны хорошо высохнуть, но, похоже, дизайнера это никак не смущает.Вместе с признанием о прическе в блоге Виктории появилось фото-доказательство - утро, чашечка кофе и бигуди.