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Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически

Вчера, 20:45
Дизайнер Виктория Бекхэм отказалась от укладки различными приборами.

Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически
Пока модницы всего мира скупают в магазинах бытовой техники фены, плойки и утюжки для создания прически, супруга футболиста Дэвида Бекхэма действует по старинке и использует самые обычные бигуди. Все знают, что они оказывают минимальное травмирующее действие на волосы, а значит, берегут их здоровье. Конечно, подобный метод отнимает больше времени, ведь локоны должны хорошо высохнуть, но, похоже, дизайнера это никак не смущает.

Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически


Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически


Вместе с признанием о прическе в блоге Виктории появилось фото-доказательство - утро, чашечка кофе и бигуди.

Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически


Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически


Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически


Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 1 755
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, zimbio

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