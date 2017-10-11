Вместе с признанием о прическе в блоге Виктории появилось фото-доказательство - утро, чашечка кофе и бигуди.
Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически
Вчера, 20:45
Дизайнер Виктория Бекхэм отказалась от укладки различными приборами.
Пока модницы всего мира скупают в магазинах бытовой техники фены, плойки и утюжки для создания прически, супруга футболиста Дэвида Бекхэма действует по старинке и использует самые обычные бигуди. Все знают, что они оказывают минимальное травмирующее действие на волосы, а значит, берегут их здоровье. Конечно, подобный метод отнимает больше времени, ведь локоны должны хорошо высохнуть, но, похоже, дизайнера это никак не смущает.
Вместе с признанием о прическе в блоге Виктории появилось фото-доказательство - утро, чашечка кофе и бигуди.
Вместе с признанием о прическе в блоге Виктории появилось фото-доказательство - утро, чашечка кофе и бигуди.
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Ключевые слова: Виктория Бекхэм
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Количество просмотров: 1 755
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, zimbio
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Автор фото: instagram, zimbio
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Виктория Бекхэм удивила подписчиков своим способом создания прически Дизайнер Виктория Бекхэм отказалась от укладки различными приборами.
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