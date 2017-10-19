Наталья Подольская обновила блог крайне неудачным селфи

Супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская является активным пользователем Instagram и часто радует своих поклонников свежими снимками. Однако к новому селфи это никак не относится, ведь оно не просто не обрадовало подписчиков, но даже шокировало.Фото было сделано в зале кинотеатра и, возможно, именно в этом причина того, что снимок получился неудачным. В комментариях к селфи поклонники написали, что лицо Натальи выглядит просто ужасно - оно словно отёкшее, некоторые даже заподозрили Подольскую в чрезмерном увлечении ботоксом. "А теперь кино! Кстати я попкорн не ем, а @yuliana_pod точит за обе щеки и колой запивает" - подписала кадр певица.