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Мелани Гриффит ужаснула натянутой кожей лица

Сегодня, 14:35
Некоторое время назад голливудская актриса Мелани Гриффит в интервью сообщила о том, что сожалеет об огромном количестве пластических операций, на которые решилась в молодости.

Мелани Гриффит ужаснула натянутой кожей лица
Но видимо 60-летняя актриса не может остановиться и снова прибегнула к помощи пластических хирургов. На днях в одном из ресторанов Лос-Анджелеса собрались звезды, среди которых была и Мелани.

Мелани Гриффит ужаснула натянутой кожей лица


Все присутствующие обратили внимание на то, что лицо актрисы выглядит чересчур перетянутым и не выражает никаких эмоций. Не зря же говорят, что раз сделав пластику, уже сложно остановиться.

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Ключевые слова: Мелани Гриффит

Количество просмотров: 1 547
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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