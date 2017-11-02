Мелани Гриффит ужаснула натянутой кожей лица

Некоторое время назад голливудская актриса Мелани Гриффит в интервью сообщила о том, что сожалеет об огромном количестве пластических операций, на которые решилась в молодости.

Но видимо 60-летняя актриса не может остановиться и снова прибегнула к помощи пластических хирургов. На днях в одном из ресторанов Лос-Анджелеса собрались звезды, среди которых была и Мелани.Все присутствующие обратили внимание на то, что лицо актрисы выглядит чересчур перетянутым и не выражает никаких эмоций. Не зря же говорят, что раз сделав пластику, уже сложно остановиться.