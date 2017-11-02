Все присутствующие обратили внимание на то, что лицо актрисы выглядит чересчур перетянутым и не выражает никаких эмоций. Не зря же говорят, что раз сделав пластику, уже сложно остановиться.
Мелани Гриффит ужаснула натянутой кожей лица
Сегодня, 14:35
Некоторое время назад голливудская актриса Мелани Гриффит в интервью сообщила о том, что сожалеет об огромном количестве пластических операций, на которые решилась в молодости.
Но видимо 60-летняя актриса не может остановиться и снова прибегнула к помощи пластических хирургов. На днях в одном из ресторанов Лос-Анджелеса собрались звезды, среди которых была и Мелани.
Все присутствующие обратили внимание на то, что лицо актрисы выглядит чересчур перетянутым и не выражает никаких эмоций. Не зря же говорят, что раз сделав пластику, уже сложно остановиться.
Все присутствующие обратили внимание на то, что лицо актрисы выглядит чересчур перетянутым и не выражает никаких эмоций. Не зря же говорят, что раз сделав пластику, уже сложно остановиться.
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Ключевые слова: Мелани Гриффит
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Количество просмотров: 1 547
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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