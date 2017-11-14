Многие подписчики вновь начали обсуждать тот факт, что Виктория прибегнула к помощи пластических хирургов, чтобы добиться желаемых форм. Сама знаменитость никак не комментирует данную информацию, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться.
Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони
Сегодня, 13:46
В последнее время телеведущая и экс-участница главной телестройки страны Виктория Боня начала большое внимание уделять спортивным нагрузкам.
Недавно в микроблоге Виктории появился снимок, сделанный во время занятий в тренажерном зале. На нем Боня запечатлена в черном топе, который подчеркивает пышный бюст звезды.
Многие подписчики вновь начали обсуждать тот факт, что Виктория прибегнула к помощи пластических хирургов, чтобы добиться желаемых форм. Сама знаменитость никак не комментирует данную информацию, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться.
Многие подписчики вновь начали обсуждать тот факт, что Виктория прибегнула к помощи пластических хирургов, чтобы добиться желаемых форм. Сама знаменитость никак не комментирует данную информацию, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться.
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Ключевые слова: Виктория Боня
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Количество просмотров: 5 369
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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