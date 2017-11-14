Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони

Сегодня, 13:46
В последнее время телеведущая и экс-участница главной телестройки страны Виктория Боня начала большое внимание уделять спортивным нагрузкам.

Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони
Недавно в микроблоге Виктории появился снимок, сделанный во время занятий в тренажерном зале. На нем Боня запечатлена в черном топе, который подчеркивает пышный бюст звезды.

Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони


Многие подписчики вновь начали обсуждать тот факт, что Виктория прибегнула к помощи пластических хирургов, чтобы добиться желаемых форм. Сама знаменитость никак не комментирует данную информацию, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться.

Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони

← 62-летний Роуэн Аткинсон готовится к по... Юлия Ковальчук задвинула свои желания... →

Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 5 369
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Виктория Боня спровоцировала разговоры об увеличении груди
Виктория Боня подверглась критике за лишний вес
Виктория Боня показала снимок, сделанный во время лазерной подтяжки живота
Виктория Боня резко начала терять вес
Самое популярное за неделю
Комментарии

Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото Бизнесмен и программист Павел Дуров порадовал подписчиков снимком с обнаженным торсом.
Иван Янковский дал причину для разговоров о его скорой свадьбе Летом популярный актер Иван Янковский воссоединился со своей экс-возлюбленной Верой Панфиловой, дочерью солиста группы "Алиса".
Александр Носик впервые решился рассказать о причинах развода Весной этого года поклонники известного актера Александра Носика были шокированы, узнав о расставании мужчины с супругой Ольгой после шести лет официального брака.
Юлия Ковальчук задвинула свои желания на второй план 12 ноября день рождения отмечала популярная певица Юлия Ковальчук, ей исполнилось 35 лет.
Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони В последнее время телеведущая и экс-участница главной телестройки страны Виктория Боня начала большое внимание уделять спортивным нагрузкам.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.