Поклонники снова обсуждают возможную пластику груди Виктории Бони

Недавно в микроблоге Виктории появился снимок, сделанный во время занятий в тренажерном зале. На нем Боня запечатлена в черном топе, который подчеркивает пышный бюст звезды.Многие подписчики вновь начали обсуждать тот факт, что Виктория прибегнула к помощи пластических хирургов, чтобы добиться желаемых форм. Сама знаменитость никак не комментирует данную информацию, поэтому поклонникам приходится лишь догадываться.