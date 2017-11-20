Любовь Успенскую все тяжелее узнать из-за большого количества пластических операций

Все пытались понять, что же случилось с лицом популярной певицы. Если посмотреть отретушированные снимки афиш и плакатов, то на них Успенская выглядит совершенно иначе.Многие подозревают, что это результат многочисленных пластических операций, из-за которых исполнительница стала практически не узнаваема, обезобразив свое лицо.По мнению некоторых, Успенская делала круговую подтяжку лица, в результате чего глаза стали более узкими, а кожа чересчур натянутой.