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Любовь Успенскую все тяжелее узнать из-за большого количества пластических операций

Сегодня, 13:32
На днях в Олимпийском прошел фестиваль "Эх, разгуляй!", на котором выступила и Любовь Успенская.

Любовь Успенскую все тяжелее узнать из-за большого количества пластических операций
Все пытались понять, что же случилось с лицом популярной певицы. Если посмотреть отретушированные снимки афиш и плакатов, то на них Успенская выглядит совершенно иначе.

Любовь Успенскую все тяжелее узнать из-за большого количества пластических операций


Многие подозревают, что это результат многочисленных пластических операций, из-за которых исполнительница стала практически не узнаваема, обезобразив свое лицо.

Любовь Успенскую все тяжелее узнать из-за большого количества пластических операций


По мнению некоторых, Успенская делала круговую подтяжку лица, в результате чего глаза стали более узкими, а кожа чересчур натянутой.

Любовь Успенскую все тяжелее узнать из-за большого количества пластических операций

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Ключевые слова: Любовь Успенская

Количество просмотров: 22 256
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Дни.ру

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