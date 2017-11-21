Разумеется, без хирургического вмешательства и ботокса не обошлось, но ведь и эти средства не всегда могут помочь выглядеть так в 72 года, к тому же Присцилле удалось сохранить свою прекрасную фигуру. После появления свежих фото в сети, Пресли засыпали восторженными комментариями.
72-летняя Присцилла Пресли поразила публику новым лицом
Вчера, 23:21
Единственная супруга легендарного певца Элвиса Пресли Присцилла удивила всех своим внешним видом.
Пожалуй, мало кто с первого раза сможет угадать, сколько лет этой женщине на самом деле. Актриса, на всю жизнь сохранившая себе знаменитую фамилию мужа, удивила поклонников невероятной внешностью.
Разумеется, без хирургического вмешательства и ботокса не обошлось, но ведь и эти средства не всегда могут помочь выглядеть так в 72 года, к тому же Присцилле удалось сохранить свою прекрасную фигуру. После появления свежих фото в сети, Пресли засыпали восторженными комментариями.
Разумеется, без хирургического вмешательства и ботокса не обошлось, но ведь и эти средства не всегда могут помочь выглядеть так в 72 года, к тому же Присцилле удалось сохранить свою прекрасную фигуру. После появления свежих фото в сети, Пресли засыпали восторженными комментариями.
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Ключевые слова: Присцилла Пресли, Элвис Пресли
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Количество просмотров: 14 859
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, the sun, aol.com
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Автор фото: instagram, the sun, aol.com
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