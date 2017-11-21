72-летняя Присцилла Пресли поразила публику новым лицом

Пожалуй, мало кто с первого раза сможет угадать, сколько лет этой женщине на самом деле. Актриса, на всю жизнь сохранившая себе знаменитую фамилию мужа, удивила поклонников невероятной внешностью.Разумеется, без хирургического вмешательства и ботокса не обошлось, но ведь и эти средства не всегда могут помочь выглядеть так в 72 года, к тому же Присцилле удалось сохранить свою прекрасную фигуру. После появления свежих фото в сети, Пресли засыпали восторженными комментариями.