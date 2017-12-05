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Кейт Уинслет произвела фурор выходом в свет без макияжа

Сегодня, 09:31
Знаменитая актриса Кейт Уинслет давно приняла свою неидеальную внешность, она никогда не являлась обладательницей стройной фигуры.

Кейт Уинслет произвела фурор выходом в свет без макияжа
Но 42-летняя Кейт всегда поражает роскошным внешним видом. На днях она это доказала, появившись в аэропорту Лос-Анджелеса без грамма косметики. Но отсутствие мейкапа нисколько не испортило красоту актрисы, на лице Кейт нельзя заметить ни единой морщинки.

Кейт Уинслет произвела фурор выходом в свет без макияжа


Да и весь образ звезды получился простым. Она была одета в повседневные джинсы, черный свитер и куртку.

Напомним, что Кейт счастлива в браке с миллионером Недом Рокнроллом, у них подрастает общий сын Беар, а также Кейт воспитывает сына и дочь от предыдущих браков.

Кейт Уинслет произвела фурор выходом в свет без макияжа

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Ключевые слова: Кейт Уинслет

Количество просмотров: 16 458
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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