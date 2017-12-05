Кейт Уинслет произвела фурор выходом в свет без макияжа

Но 42-летняя Кейт всегда поражает роскошным внешним видом. На днях она это доказала, появившись в аэропорту Лос-Анджелеса без грамма косметики. Но отсутствие мейкапа нисколько не испортило красоту актрисы, на лице Кейт нельзя заметить ни единой морщинки.Да и весь образ звезды получился простым. Она была одета в повседневные джинсы, черный свитер и куртку.Напомним, что Кейт счастлива в браке с миллионером Недом Рокнроллом, у них подрастает общий сын Беар, а также Кейт воспитывает сына и дочь от предыдущих браков.