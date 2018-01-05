Поклонники раскритиковали Валерию за перебор с ботоксом

Популярная певица Валерия счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, несмотря на то, что она является многодетной мамой, может похвастаться роскошным внешним видом.

Недавно опубликованная фотография исполнительницы спровоцировала многочисленные разговоры о переборе с ботоксом. Поклонники были шокированы, увидев насколько изменилось лицо певицы.Хотя некоторые фанаты поддержали звезду, заметив, что Валерия всегда останется красавицей и ее ничто не может испортить.Хотя может дело и не в косметических процедурах, а просто в использованных фильтрах при обработке снимка.