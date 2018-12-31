Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос

В итоге 15 декабря была проведена операция, от которой Марина отходит по сей день. Процессом и фотографиями девушка, как обычно, поделилась в Инстаграм:
"Наконец-то свершилось. 15 декабря была проведена очень сложная шестичасовая, полная реконструкция носового скелета - произведена реберным аутохрящом ( собственный трансплантат пациента). То есть доктор взял фрагмент моего собственного хряща и использовал его для создания каркаса для носа‼️ Третичная ринопластика,а точнее (структурная риносептопластика)! Проведённая одним из лучших пластических хирургов и ЛОР специалистом - Доктором Морозовым Сергеем Викторовичем @sergei_v_morozov, @morozov_plastica.
Операция состояла из двух частей:
- септопластика (ЛОР операция) - наконец мне вернули нормальное дыхание и устранили все последствия неудачных , предыдущих операций.
ринопластика (эстетическая операция)‼️произведено:
- сужение и повышение спинки носа, устранение v-образной деформации спинки носа. удлинение, повышение проекции, улучшение симметрии и очерченности кончика носа, устранена ретракция ноздрей.
Мне не хватит слов,что бы выразить благодарность доктору Морозову С.В. (@sergei_v_morozov) за ваши золотые руки,за то,что вы взялись за такую сложную и ответственную работу. Дай Бог,таких хирургов как вы,на земле станет больше... ".
Но на эфире шоу Дом-2 Марина появилась с очень странным лицом, что фанаты испугались, что потребуется еще одна, третья, операция.
На самом деле это были очень хорошо замаскированные бинты. Так что будем ждать полноценного результата, а пока что предлагаем вспомнить, как выглядела Марина Мексика до операции по увеличению груди, увеличения губ, сужения скул и ринопластики...