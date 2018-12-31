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Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос

Сегодня, 12:47
В декабре 2016 года экс-участница проекта Дом-2 Марина Черкасова, более известная, как Мексика, уже делилась снимками первой операции по изменению формы носа.

Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос
Но оказалось, что этого было мало, и в декабре 2017 Марина вновь легла под нож хирурга. Причин было несколько - нос Мексики нуждался в полной реконструкции носового скелета, да и на реальных фото светских корреспондентов было видно, что на самом деле нос далек от того, о чем мечтала брюнетка.

Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос


В итоге 15 декабря была проведена операция, от которой Марина отходит по сей день. Процессом и фотографиями девушка, как обычно, поделилась в Инстаграм:

"Наконец-то свершилось. 15 декабря была проведена очень сложная шестичасовая, полная реконструкция носового скелета - произведена реберным аутохрящом ( собственный трансплантат пациента). То есть доктор взял фрагмент моего собственного хряща и использовал его для создания каркаса для носа‼️ Третичная ринопластика,а точнее (структурная риносептопластика)! Проведённая одним из лучших пластических хирургов и ЛОР специалистом - Доктором Морозовым Сергеем Викторовичем @sergei_v_morozov, @morozov_plastica.

Операция состояла из двух частей:

- септопластика (ЛОР операция) - наконец мне вернули нормальное дыхание и устранили все последствия неудачных , предыдущих операций.

ринопластика (эстетическая операция)‼️произведено:

- сужение и повышение спинки носа, устранение v-образной деформации спинки носа. удлинение, повышение проекции, улучшение симметрии и очерченности кончика носа, устранена ретракция ноздрей.

Мне не хватит слов,что бы выразить благодарность доктору Морозову С.В. (@sergei_v_morozov) за ваши золотые руки,за то,что вы взялись за такую сложную и ответственную работу. Дай Бог,таких хирургов как вы,на земле станет больше... ".

Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос


Но на эфире шоу Дом-2 Марина появилась с очень странным лицом, что фанаты испугались, что потребуется еще одна, третья, операция.

Марина Мексика шокировала последствиями второй операции на нос


На самом деле это были очень хорошо замаскированные бинты. Так что будем ждать полноценного результата, а пока что предлагаем вспомнить, как выглядела Марина Мексика до операции по увеличению груди, увеличения губ, сужения скул и ринопластики...

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Ключевые слова: Марина Мексика

Количество просмотров: 3 978
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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