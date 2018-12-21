Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом

Снимок сделан во время январского путешествия в Дубаи. К сожалению подписчиков, на этот раз "обошлось" без сочных фотографий в бикини.Блондинка ограничилась лишь картинкой, на которой она позирует явно в купальнике, но крупным планом.По этой причине обсуждалось только лицо, но и оно вызвало бурю эмоций, так как многие написали, что Лера настолько часто ходит к косметологам и использует укола красоты, что лицо, хоть и идеально ровное, но какое-то не живое.Ну, вот странные люди... а если бы Лера была похожа на изюм, то все бы обсуждали, как хреново она выглядит.Она же не обколола себя до такого состояния, чтобы перестать смеяться и хмуриться. Так что я считаю, что пока что все в пределах допустимого.