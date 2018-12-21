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Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом

Сегодня, 16:35
На новой фотографии лицо телеведущей Леры Кудрявцевой выглядит, как восковое.

Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом
Снимок сделан во время январского путешествия в Дубаи. К сожалению подписчиков, на этот раз "обошлось" без сочных фотографий в бикини.

Блондинка ограничилась лишь картинкой, на которой она позирует явно в купальнике, но крупным планом.

Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом


По этой причине обсуждалось только лицо, но и оно вызвало бурю эмоций, так как многие написали, что Лера настолько часто ходит к косметологам и использует укола красоты, что лицо, хоть и идеально ровное, но какое-то не живое.

Ну, вот странные люди... а если бы Лера была похожа на изюм, то все бы обсуждали, как хреново она выглядит.

Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом


Она же не обколола себя до такого состояния, чтобы перестать смеяться и хмуриться. Так что я считаю, что пока что все в пределах допустимого.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 4 992
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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