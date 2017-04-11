"Я и сама могу где-то и зрачки отбелить, где-то тон кожи поправить. Уж в этом деле я точно не псковская девственница. Откровенный фотошоп, на мой взгляд, должен уже выйти из моды, а профили, в которых нет живых видео с лицом человека, мне вообще не внушают доверия. Я горжусь тем, что у меня еще не обколото лицо. Вообще ничем! У меня нет резиновых губ, отпиленного носа-пикинеса и чудовищных неестественных скул, из-за которых многие девушки похожи на могучих индейцев. Я не говорю о том, что я – самая красивая, или мое мнение это истина в последней инстанции. Но я хочу на своем примере показать девушкам то, что в 35 ваша кожа при условии наличия элементарной любви к себе, может и должна выглядеть чисто и великолепно" - написала Водонаева.
Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику
Сегодня, 19:11
Телеведущая Алёна Водонаева жестко высказалась об увлечении многих девушек пластической хирургией и фотошопом.
Алёна Водонаева, которую неоднократно "подозревали" в пластических операциях, высказалась резко против любых вмешательств во внешность. Высказывание звезды появилось в её личном блоге и вызвало обсуждения среди поклонников Алёны - большинство из них поддержали её точку зрения.
"Я и сама могу где-то и зрачки отбелить, где-то тон кожи поправить. Уж в этом деле я точно не псковская девственница. Откровенный фотошоп, на мой взгляд, должен уже выйти из моды, а профили, в которых нет живых видео с лицом человека, мне вообще не внушают доверия. Я горжусь тем, что у меня еще не обколото лицо. Вообще ничем! У меня нет резиновых губ, отпиленного носа-пикинеса и чудовищных неестественных скул, из-за которых многие девушки похожи на могучих индейцев. Я не говорю о том, что я – самая красивая, или мое мнение это истина в последней инстанции. Но я хочу на своем примере показать девушкам то, что в 35 ваша кожа при условии наличия элементарной любви к себе, может и должна выглядеть чисто и великолепно" - написала Водонаева.
"Я и сама могу где-то и зрачки отбелить, где-то тон кожи поправить. Уж в этом деле я точно не псковская девственница. Откровенный фотошоп, на мой взгляд, должен уже выйти из моды, а профили, в которых нет живых видео с лицом человека, мне вообще не внушают доверия. Я горжусь тем, что у меня еще не обколото лицо. Вообще ничем! У меня нет резиновых губ, отпиленного носа-пикинеса и чудовищных неестественных скул, из-за которых многие девушки похожи на могучих индейцев. Я не говорю о том, что я – самая красивая, или мое мнение это истина в последней инстанции. Но я хочу на своем примере показать девушкам то, что в 35 ваша кожа при условии наличия элементарной любви к себе, может и должна выглядеть чисто и великолепно" - написала Водонаева.
← Полина Гагарина продемонстрировала и... Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 ... →
Ключевые слова: Алёна Водонаева
Количество просмотров: 520
Количество просмотров: 520
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ксения Собчак окунулась в проруби в -40 градусов Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак отважилась отметить Крещение в ледяной проруби.
Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику Телеведущая Алёна Водонаева жестко высказалась об увлечении многих девушек пластической хирургией и фотошопом.
Полина Гагарина продемонстрировала идеальную фигуру на отдыхе Недавно популярная певица Полина Гагарина сообщила о том, что собирается с семьей в долгожданный отпуск.
Мария Кожевникова растрогала фанатов фотографией мужа с сыном Летом 2017 года известная актриса Мария Кожевникова стала многодетной мамой, подарив своему супругу очаровательного сына.
Загрузка...