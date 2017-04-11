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Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику

Сегодня, 19:11
Телеведущая Алёна Водонаева жестко высказалась об увлечении многих девушек пластической хирургией и фотошопом.

Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику
Алёна Водонаева, которую неоднократно "подозревали" в пластических операциях, высказалась резко против любых вмешательств во внешность. Высказывание звезды появилось в её личном блоге и вызвало обсуждения среди поклонников Алёны - большинство из них поддержали её точку зрения.

Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику


Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику


"Я и сама могу где-то и зрачки отбелить, где-то тон кожи поправить. Уж в этом деле я точно не псковская девственница. Откровенный фотошоп, на мой взгляд, должен уже выйти из моды, а профили, в которых нет живых видео с лицом человека, мне вообще не внушают доверия. Я горжусь тем, что у меня еще не обколото лицо. Вообще ничем! У меня нет резиновых губ, отпиленного носа-пикинеса и чудовищных неестественных скул, из-за которых многие девушки похожи на могучих индейцев. Я не говорю о том, что я – самая красивая, или мое мнение это истина в последней инстанции. Но я хочу на своем примере показать девушкам то, что в 35 ваша кожа при условии наличия элементарной любви к себе, может и должна выглядеть чисто и великолепно" - написала Водонаева.

Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику

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Ключевые слова: Алёна Водонаева

Количество просмотров: 520
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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