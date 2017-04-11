Алёна Водонаева раскритиковала фотошоп и пластику

Алёна Водонаева, которую неоднократно "подозревали" в пластических операциях, высказалась резко против любых вмешательств во внешность. Высказывание звезды появилось в её личном блоге и вызвало обсуждения среди поклонников Алёны - большинство из них поддержали её точку зрения."Я и сама могу где-то и зрачки отбелить, где-то тон кожи поправить. Уж в этом деле я точно не псковская девственница. Откровенный фотошоп, на мой взгляд, должен уже выйти из моды, а профили, в которых нет живых видео с лицом человека, мне вообще не внушают доверия. Я горжусь тем, что у меня еще не обколото лицо. Вообще ничем! У меня нет резиновых губ, отпиленного носа-пикинеса и чудовищных неестественных скул, из-за которых многие девушки похожи на могучих индейцев. Я не говорю о том, что я – самая красивая, или мое мнение это истина в последней инстанции. Но я хочу на своем примере показать девушкам то, что в 35 ваша кожа при условии наличия элементарной любви к себе, может и должна выглядеть чисто и великолепно" - написала Водонаева.