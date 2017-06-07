Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа

46-летняя Кристина Орбакайте проводит время в излюбленном американском городе всех российских знаменитостей - Майами. Накануне певица побывала в гостях у бывшего супруга своей матери Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова. Поклонники Орбакайте отметили, что она выглядит невероятно молодо без капли макияжа."Сегодня был очень уютный домашний вечер, спасибо гостеприимному хозяину дома @fkirkorov и его большой семье!" - гласит комментарий к снимку.