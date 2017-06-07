"Сегодня был очень уютный домашний вечер, спасибо гостеприимному хозяину дома @fkirkorov и его большой семье!" - гласит комментарий к снимку.
Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа
Сегодня, 20:30
Певица Кристина Орбакайте проводит отпуск в Майами и публикует фото.
46-летняя Кристина Орбакайте проводит время в излюбленном американском городе всех российских знаменитостей - Майами. Накануне певица побывала в гостях у бывшего супруга своей матери Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова. Поклонники Орбакайте отметили, что она выглядит невероятно молодо без капли макияжа.
"Сегодня был очень уютный домашний вечер, спасибо гостеприимному хозяину дома @fkirkorov и его большой семье!" - гласит комментарий к снимку.
"Сегодня был очень уютный домашний вечер, спасибо гостеприимному хозяину дома @fkirkorov и его большой семье!" - гласит комментарий к снимку.
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Ключевые слова: Кристина Орбакайте
Количество просмотров: 1 664
Количество просмотров: 1 664
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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