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Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа

Сегодня, 20:30
Певица Кристина Орбакайте проводит отпуск в Майами и публикует фото.

Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа
46-летняя Кристина Орбакайте проводит время в излюбленном американском городе всех российских знаменитостей - Майами. Накануне певица побывала в гостях у бывшего супруга своей матери Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова. Поклонники Орбакайте отметили, что она выглядит невероятно молодо без капли макияжа.

Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа


"Сегодня был очень уютный домашний вечер, спасибо гостеприимному хозяину дома @fkirkorov и его большой семье!" - гласит комментарий к снимку.

Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа


Кристина Орбакайте удивила подписчиков снимком без макияжа

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Ключевые слова: Кристина Орбакайте

Количество просмотров: 1 664
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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