Юлия Пересильд не постеснялась показать несовершенную кожу

Юлия Пересильд является довольно известной актрисой в российском кинематографе и, как у всех, ее кожа страдает от многочисленного грима.

Недавно же Юлия опубликовала смелый снимок, на котором предстала без грамма косметики, продемонстрировав несовершенства своей кожи. Но поклонники не стали критиковать актрису, а наоборот восхитились ее роскошным внешним видом.«Уставший взгляд, но очень милая и естественная», «Красавица, актриса, хороший человек», - пишут в комментариях подписчики Пересильд.Напомним, что сейчас актриса принимает участие в спектакле "Каштанка", но в новой для себя роли, режиссера.