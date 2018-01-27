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Юлия Пересильд не постеснялась показать несовершенную кожу

Вчера, 12:51
Юлия Пересильд является довольно известной актрисой в российском кинематографе и, как у всех, ее кожа страдает от многочисленного грима.

Юлия Пересильд не постеснялась показать несовершенную кожу
Недавно же Юлия опубликовала смелый снимок, на котором предстала без грамма косметики, продемонстрировав несовершенства своей кожи. Но поклонники не стали критиковать актрису, а наоборот восхитились ее роскошным внешним видом.

Юлия Пересильд не постеснялась показать несовершенную кожу


«Уставший взгляд, но очень милая и естественная», «Красавица, актриса, хороший человек», - пишут в комментариях подписчики Пересильд.

Напомним, что сейчас актриса принимает участие в спектакле "Каштанка", но в новой для себя роли, режиссера.

Юлия Пересильд не постеснялась показать несовершенную кожу

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Ключевые слова: Юлия Пересильд

Количество просмотров: 2 405
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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