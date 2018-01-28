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Алена Водонаева приняла решение начать колоть себе инъекции

Вчера, 12:39
Нередко известная телеведущая и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева признавалась, что ни разу до этого не пользовалась услугами по сохранению молодости кожи.

Алена Водонаева приняла решение начать колоть себе инъекции
35-летняя Алена может похвастаться роскошной фигурой и отличным внешним видом. Но на днях Водонаева призналась, что решила прибегнуть к косметологическому вмешательству и начать делать инъекции.

Алена Водонаева приняла решение начать колоть себе инъекции


«Сейчас я твёрдо решила ступить на тропу инъекций и начать увлажнять фейс. Естественно, никаких пока филлеров и другой мракобесии, меняющей лицо от образа молодой женщины до лика милого узбека, но вот биоревитализацию хочу попробовать. Это самое безвредное и безобидное — увлажняющая процедура. Читала, что её лучше делать курсом в 10 раз. Я очень боюсь уколов. Поэтому попробую сделать 5, и, думаю, этого будет достаточно», - поделилась знаменитость.

Напомним, что в прошлом году Алена вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Косинуса, и у нее подрастает сын от предыдущего брака, который подружился с новым мужем своей мамы.

Алена Водонаева приняла решение начать колоть себе инъекции

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 3 991
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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