Алена Водонаева приняла решение начать колоть себе инъекции

35-летняя Алена может похвастаться роскошной фигурой и отличным внешним видом. Но на днях Водонаева призналась, что решила прибегнуть к косметологическому вмешательству и начать делать инъекции.«Сейчас я твёрдо решила ступить на тропу инъекций и начать увлажнять фейс. Естественно, никаких пока филлеров и другой мракобесии, меняющей лицо от образа молодой женщины до лика милого узбека, но вот биоревитализацию хочу попробовать. Это самое безвредное и безобидное — увлажняющая процедура. Читала, что её лучше делать курсом в 10 раз. Я очень боюсь уколов. Поэтому попробую сделать 5, и, думаю, этого будет достаточно», - поделилась знаменитость.Напомним, что в прошлом году Алена вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Косинуса, и у нее подрастает сын от предыдущего брака, который подружился с новым мужем своей мамы.