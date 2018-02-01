Эмбер Роуз сделала операцию по уменьшению размера груди

Эмбер Роуз являлась обладательницей груди восьмого размера, но это доставляло ей дискомфорт, в первую очередь страдала спина звезды. В итоге Эмбер решила уменьшить свою грудь на четыре размера.«Сейчас у меня бра с чашечками размера D. Но пока я еще не привыкла к маленькой груди», — рассказала подписчикам Роуз.Теперь же главной заботой Эмбер является обновление гардероба, поэтому по словам звезды она теперь закупает одежду в интернет-магазинах.