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Эмбер Роуз сделала операцию по уменьшению размера груди

Сегодня, 09:35
Многие знаменитости готовы воспользоваться услугами пластических хирургов, чтобы сделать себе грудь большего размера, другим же реальный их размер мешает в жизни.

Эмбер Роуз сделала операцию по уменьшению размера груди
Эмбер Роуз являлась обладательницей груди восьмого размера, но это доставляло ей дискомфорт, в первую очередь страдала спина звезды. В итоге Эмбер решила уменьшить свою грудь на четыре размера.

Эмбер Роуз сделала операцию по уменьшению размера груди


«Сейчас у меня бра с чашечками размера D. Но пока я еще не привыкла к маленькой груди», — рассказала подписчикам Роуз.

Теперь же главной заботой Эмбер является обновление гардероба, поэтому по словам звезды она теперь закупает одежду в интернет-магазинах.

Эмбер Роуз сделала операцию по уменьшению размера груди

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Ключевые слова: Эмбер Роуз

Количество просмотров: 1 378
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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