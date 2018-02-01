Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом

42-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли редко появляется на публике. Чаще всего это красные дорожки, где обычно смотрят на наряд, макияж и идеальную улыбку.

Но на днях папарацци сделали эксклюзивные снимки Джоли во время визита на светское мероприятие в Париже.Анджелина выглядела просто великолепно в белом платье и накидке серого цвета.Даже при детальном рассмотрении её лицо смотрелось естественно.Анджелина не только не стала скрываться от журналистов, но и сделала селфи и дала автограф смелым фанатам.