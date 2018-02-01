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Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом

Сегодня, 12:29
42-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли редко появляется на публике. Чаще всего это красные дорожки, где обычно смотрят на наряд, макияж и идеальную улыбку.

Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом
Но на днях папарацци сделали эксклюзивные снимки Джоли во время визита на светское мероприятие в Париже.

Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом


Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом


Анджелина выглядела просто великолепно в белом платье и накидке серого цвета.

Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом


Даже при детальном рассмотрении её лицо смотрелось естественно.

Анджелина не только не стала скрываться от журналистов, но и сделала селфи и дала автограф смелым фанатам.

Анджелина Джоли позволила рассмотреть лицо крупным планом

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: celebsfirst.com/angelina-jolie-greet-fans-visits-guerlain-perfumes-shop-champs-elysees-paris-france

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