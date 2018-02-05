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Анна Седокова ужаснула своим макияжем

Сегодня, 10:20
Анна Седокова является не только успешной исполнительницей, но и многодетной мамой, занимаясь воспитанием троих детей одна.

Анна Седокова ужаснула своим макияжем
Недавно в микроблоге певицы появилось видео, на котором она показала, как дочери делают ей макияж. Результат получился устрашающим, хорошо, что Анна не вышла в таком виде на улицу.

Анна Седокова ужаснула своим макияжем


"После перелетов жутко заболела. Не могу даже подняться, жуткая слабость. К сожалению сегодня пропускаю выступление на Партийной зоне @muztv. Могу просто недоехать. Но найдутся конечно скептики, которые не поверят. Скажут в бурю дома осталась. Нет. Смотрите. Мне даже макияж высопрофессиональный делали. Изумительный!" - написала под роликом Седокова.

Напомним, что некоторое время назад Анна привела в ужас своих поклонников рассказом о жизни с тираном, к счастью, на тот момент у певицы еще не было детей, поэтому они не пострадали от рук жестокого человека.

Анна Седокова ужаснула своим макияжем

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 782
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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