Пользователи Сети заметили, что размер губ Кошкиной заметно увеличился, отсюда сделали вывод, что Яна воспользовалась услугами пластического хирурга. Хотя сама Кошкина данную информацию опровергает.
Яну Кошкину подозревают в увеличении губ
Сегодня, 13:46
Известная телеведущая Яна Кошкина может похвастаться роскошными формами, что не устает демонстрировать на новых фотографиях.
Не раз Яна признавалась, что ее губы являются натуральными, хотя поклонники в правдивости ее слов сомневаются. На днях в микроблоге телеведущей появилась новая фотография, которая только подтвердила мнение ее фолловеров.
Пользователи Сети заметили, что размер губ Кошкиной заметно увеличился, отсюда сделали вывод, что Яна воспользовалась услугами пластического хирурга. Хотя сама Кошкина данную информацию опровергает.
Пользователи Сети заметили, что размер губ Кошкиной заметно увеличился, отсюда сделали вывод, что Яна воспользовалась услугами пластического хирурга. Хотя сама Кошкина данную информацию опровергает.
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Ключевые слова: Яна Кошкина
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Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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