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Яну Кошкину подозревают в увеличении губ

Сегодня, 13:46
Известная телеведущая Яна Кошкина может похвастаться роскошными формами, что не устает демонстрировать на новых фотографиях.

Яну Кошкину подозревают в увеличении губ
Не раз Яна признавалась, что ее губы являются натуральными, хотя поклонники в правдивости ее слов сомневаются. На днях в микроблоге телеведущей появилась новая фотография, которая только подтвердила мнение ее фолловеров.

Яну Кошкину подозревают в увеличении губ


Пользователи Сети заметили, что размер губ Кошкиной заметно увеличился, отсюда сделали вывод, что Яна воспользовалась услугами пластического хирурга. Хотя сама Кошкина данную информацию опровергает.

Яну Кошкину подозревают в увеличении губ

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Ключевые слова: Яна Кошкина

Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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