Яну Кошкину подозревают в увеличении губ

Не раз Яна признавалась, что ее губы являются натуральными, хотя поклонники в правдивости ее слов сомневаются. На днях в микроблоге телеведущей появилась новая фотография, которая только подтвердила мнение ее фолловеров.Пользователи Сети заметили, что размер губ Кошкиной заметно увеличился, отсюда сделали вывод, что Яна воспользовалась услугами пластического хирурга. Хотя сама Кошкина данную информацию опровергает.