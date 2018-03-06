Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой

На днях состоялась премия "Оскар", которую посетила и Сандра, удивив всех своим внешним видом. Наряд актрисы не вызвал никаких нареканий, но вот лицо Баллок было совершенно неестественное.«Для чего она это сделала? Сандра, ты хороша сама по себе!» — удивляется гость премии в интервью журналу Life&Style.По мнению очевидцев, Сандра вставила импланты в скулы, в итоге ее лицо лишилось мимики и выглядит просто как маска.