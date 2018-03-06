Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой

На днях состоялась премия "Оскар", которую посетила и Сандра, удивив всех своим внешним видом. Наряд актрисы не вызвал никаких нареканий, но вот лицо Баллок было совершенно неестественное.
«Для чего она это сделала? Сандра, ты хороша сама по себе!» — удивляется гость премии в интервью журналу Life&Style.
По мнению очевидцев, Сандра вставила импланты в скулы, в итоге ее лицо лишилось мимики и выглядит просто как маска.
Ключевые слова: Сандра Баллок
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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