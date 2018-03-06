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Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой

Сегодня, 09:56
Известная актриса Сандра Баллок редко балует своих поклонников выходами в свет.

Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой
На днях состоялась премия "Оскар", которую посетила и Сандра, удивив всех своим внешним видом. Наряд актрисы не вызвал никаких нареканий, но вот лицо Баллок было совершенно неестественное.

Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой


«Для чего она это сделала? Сандра, ты хороша сама по себе!» — удивляется гость премии в интервью журналу Life&Style.

По мнению очевидцев, Сандра вставила импланты в скулы, в итоге ее лицо лишилось мимики и выглядит просто как маска.

Сандра Баллок испортила свое лицо неудачной пластикой

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Ключевые слова: Сандра Баллок

Количество просмотров: 4 368
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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