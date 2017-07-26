Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости

48-летней Рене Зеллвегер вновь удалось полностью изменить свою внешность ради новой роли. Напомним, что для своей, пожалуй, самой знаменитой роли Бриджит Джонс в одноименных фильмах, актрисе пришлось поправиться почти на 20 килограмм. Затем поклонники с трудом узнали любимую звезду после пластической операции - многие тогда говорили, что лицо Зеллвегер потеряло свою изюминку и стало "неживым".Теперь "жертва" Зеллвегер куда меньше - ради роли знаменитой актрисы Джуди Гарленд в фильме "Джуди" Рене изменили прическу и наложили сложный грим. Всё это помогло добиться нужного эффекта - пользователи сети не могут узнать Зеллвегер и действительно видят сходство с её героиней.