Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости

Вчера, 20:18
Знаменитая актриса Рене Зеллвегер полностью преобразилась ради новой роли.

Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости
48-летней Рене Зеллвегер вновь удалось полностью изменить свою внешность ради новой роли. Напомним, что для своей, пожалуй, самой знаменитой роли Бриджит Джонс в одноименных фильмах, актрисе пришлось поправиться почти на 20 килограмм. Затем поклонники с трудом узнали любимую звезду после пластической операции - многие тогда говорили, что лицо Зеллвегер потеряло свою изюминку и стало "неживым".

Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости


Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости


Теперь "жертва" Зеллвегер куда меньше - ради роли знаменитой актрисы Джуди Гарленд в фильме "Джуди" Рене изменили прическу и наложили сложный грим. Всё это помогло добиться нужного эффекта - пользователи сети не могут узнать Зеллвегер и действительно видят сходство с её героиней.

Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости


Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости


Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости

← Беременная певица Рита Ора ужаснула н... Беременная Ева Лонгория показала раст... →

Ключевые слова: Рене Зеллвегер

Количество просмотров: 7 436
Автор: Katarina

Автор фото: harpersbazaar.com, variety.com, nydailynews.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Рене Зеллвегер наконец-то смогла привести себя в форму
Рене Зеллвегер поразила естественной красотой
Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва
Рене Зеллвегер без макияжа на обложке Vogue Великобритания
Самое популярное за неделю

Звезда «Секса в большом городе» хочет стать губернатором Нью-Йорка Актриса Синтия Никсон объявила о начале борьбы за пост губернатора.
Беременная Ева Лонгория показала растущий животик Актриса Ева Лонгория вот-вот впервые станет мамой.
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости Знаменитая актриса Рене Зеллвегер полностью преобразилась ради новой роли.
Беременная певица Рита Ора ужаснула некрасивым поведением Всегда милая певица Рита Ора в этот вечер была явно не в себе.
Кайли Дженнер устроила первую откровенную фотосессию после рождения первенца 1 февраля 2018 года Кайли Дженнер впервые стала мамой. Об этом рассказала её сестра Ким Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.