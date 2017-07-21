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Дана Борисова окончательно испортила волосы

Вчера, 20:39
Говорят, что на халяву и уксус сладкий, но с Даной Борисовой получилось все не очень удачно.

Дана Борисова окончательно испортила волосы


Дана Борисова вдруг рассказала, что «5 дней подряд мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который ЗАБЫЛА у меня дома парикмахер».

То есть, парикмахер ЗАБЫЛА, а не ПОДАРИЛА и не оставила, что бы Дана пользовалась, но Борисова посчитала, «что с воза упало, то пропало».

Дана Борисова окончательно испортила волосы



Ну, а Дана рассказала, что она «даже не удосужившись прочитать, ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО».

- Заинтересовалась лишь на пятый день, когда кожа головы НЕИМОВЕРНО ЗАЧЕСАЛАСЬ И ПОКРАСНЕЛА. Приговор мастера был страшным - ожог кожи головы. Оказалась, что мыла голову «химическим пиллингом». Теперь лечу кожу и волосы, - пожаловалась Дана.

Дана Борисова окончательно испортила волосы


Мораль – не надо брать чужое. А если очень хочется, то позвони и спроси. Тогда бы тебе сказали, что это не шампунь.Если Дана, конечно, не выдумала всю эту историю ради очередной рекламы косметического салона.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 3 354
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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