Тайра Бэнкс призналась в пластических операциях

Знаменитая модель и телеведущая Тайра Бэнкс относится ко второй категории. В своих мемуарах Тайра откровенно рассказала о том, что делала пластику носа, но это была вынужденная мера.«В моем носу росли кости, которые доставляли мне дискомфорт. Я не могла нормально дышать, поэтому решила сделать пластическую операцию. У меня хватает смелости говорить об этом. Кстати, мои волосы тоже ненастоящие.Если вам нравится ваша внешность, это прекрасно. Но если вы чувствуете себя неуверенно, то есть современная индустрия красоты предлагает множество способов, которые сделают вас такой, какой вы хотите быть. А временно или постоянно — решать вам», - считает модель.Стоит отметить, что осенью прошлого года Тайра рассталась с отцом своего сына Йорка, и в настоящее время ее сердце свободно.