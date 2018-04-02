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Лицо Алены Апиной стало выглядеть совершенно неестественно

Сегодня, 15:02
Певица Алена Апина посетила концерт "Удачные песни", удивив всех присутствующих своим внешним видом.

Лицо Алены Апиной стало выглядеть совершенно неестественно
Пользователи Сети обратили внимание на то, что лицо исполнительницы стало совершенно неестественным, да и сама Алена заметно постарела. Фолловеры предположили, что Апина переборщила с уколами красоты.

Лицо Алены Апиной стало выглядеть совершенно неестественно


«Апина неузнаваемая, это точно она?», «Я тоже в шоке. Может пластика неудачная или уколы?», - пишут удивленные фанаты.

Не секрет, что многие знаменитости жертвуют естественностью в погоне за молодостью, и нередко результат оказывается плачевным.

Лицо Алены Апиной стало выглядеть совершенно неестественно

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Ключевые слова: Алена Апина

Количество просмотров: 4 940
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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