Лицо Алены Апиной стало выглядеть совершенно неестественно

Пользователи Сети обратили внимание на то, что лицо исполнительницы стало совершенно неестественным, да и сама Алена заметно постарела. Фолловеры предположили, что Апина переборщила с уколами красоты.«Апина неузнаваемая, это точно она?», «Я тоже в шоке. Может пластика неудачная или уколы?», - пишут удивленные фанаты.Не секрет, что многие знаменитости жертвуют естественностью в погоне за молодостью, и нередко результат оказывается плачевным.