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Юлия Барановская стала похожа на стареющую аристократку

Вчера, 16:13
Экс-жена футболиста, а ныне телеведущая Юлия Барановская получила возможность не просто пройтись по красной дорожке Кинотавра, но и подняться на сцену.

Юлия Барановская стала похожа на стареющую аристократку
Юлия сыграла роль в фильме своего коллеги Александра Гордона и старательно готовилась к столь торжественному моменту.

Юлия Барановская стала похожа на стареющую аристократку


Но вот узнать Юлию среди всех остальных оказалось проблематично. Строгое платье и такая же строгая прическа накинули ей лишний десяток лет и сделали похожей на аристократку бальзаковского возраста.

Хорошо, что Юля опубликовала фото с премьеры в своем инстаграм, подтвердив таким образом, что на сцене, действительно она.

Юлия Барановская стала похожа на стареющую аристократку

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Ключевые слова: Юлия Барановская

Количество просмотров: 2 106
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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