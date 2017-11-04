Юлия Барановская стала похожа на стареющую аристократку

Экс-жена футболиста, а ныне телеведущая Юлия Барановская получила возможность не просто пройтись по красной дорожке Кинотавра, но и подняться на сцену.

Юлия сыграла роль в фильме своего коллеги Александра Гордона и старательно готовилась к столь торжественному моменту.Но вот узнать Юлию среди всех остальных оказалось проблематично. Строгое платье и такая же строгая прическа накинули ей лишний десяток лет и сделали похожей на аристократку бальзаковского возраста.Хорошо, что Юля опубликовала фото с премьеры в своем инстаграм, подтвердив таким образом, что на сцене, действительно она.