Анне Семенович потребовалась операция на груди

Недавно же появилась информация о том, что исполнительнице понадобилось срочное хирургическое вмешательство. У нее диагностировали доброкачественную опухоль в груди, которую потребовалось немедленно удалить.Операцию делал известный пластический хирург, и в настоящее время артистка уже находится дома и восстанавливается. Возможно, причиной опухоли стали импланты, но сама Анна пока никак не комментирует данную информацию.