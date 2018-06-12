Операцию делал известный пластический хирург, и в настоящее время артистка уже находится дома и восстанавливается. Возможно, причиной опухоли стали импланты, но сама Анна пока никак не комментирует данную информацию.
Анне Семенович потребовалась операция на груди
Сегодня, 12:10
Певица Анна Семенович является обладательницей роскошной груди, что является ее визитной карточкой.
Недавно же появилась информация о том, что исполнительнице понадобилось срочное хирургическое вмешательство. У нее диагностировали доброкачественную опухоль в груди, которую потребовалось немедленно удалить.
Операцию делал известный пластический хирург, и в настоящее время артистка уже находится дома и восстанавливается. Возможно, причиной опухоли стали импланты, но сама Анна пока никак не комментирует данную информацию.
Операцию делал известный пластический хирург, и в настоящее время артистка уже находится дома и восстанавливается. Возможно, причиной опухоли стали импланты, но сама Анна пока никак не комментирует данную информацию.
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Ключевые слова: Анна Семенович
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Количество просмотров: 4 199
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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